Chciał zbić Usyka, a tu taka wpadka. Olbrzym zaliczył kompromitację

Martin Illunga Bakole (21-2-1, 16 KO) z pewnością nie zaliczy swojej ostatniej walki do udanych. Reprezentant Demokratycznej Republiki Kongo zremisował z Efe Ajagbą (20-1-1, 14 KO) na gali w Arabii Saudyjskiej. Afrykanin był zdecydowanym faworytem starcia i już marzył o pojedynku z Ołeksandrem Usykiem. Pewność siebie go jednak zgubiła i póki co marzenia o starciu z ukraińskim mistrzem musi odłożyć na bok.