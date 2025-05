Głośno o Polaku na drugim końcu świata. Walczył w 55-tysięcznej arenie, finał o krok

Zaledwie kilka tygodni po wspomnianej wiktorii fighter otrzymał propozycję nie do odrzucenia związaną z wylotem na kontynent azjatycki. Chodziło o udział w RIZIN Grand Prix w królewskiej kategorii wagowej. Czasu do namysłu nie było sporo, 28-latek bez zastanowienia podjął jednak wyzwanie . Sportowiec od samego początku pozytywnie się nakręcał. Nie dało się zresztą inaczej, skoro galę zaplanowano w legendarnym Tokyo Dome mogącym pomieścić nawet 55-tysięcy kibiców.

Pewne zwycięstwo Marka Samociuka w Japonii. Jest w półfinale Grand Prix wagi ciężkiej

"Jestem podekscytowany tym wszystkim, ale szczerze mówiąc, chociaż bardzo się tym jaram, to nie do końca jeszcze do mnie dociera. Chyba dopiero na miejscu, już w Tokio, zrozumiem, jak duże jest to wydarzenie" - mówił w rozmowie z portalem "mmarocks.pl". W ćwierćfinałowej konfrontacji zmierzył się on z Danielem Jamesem. Oponent niemiło zaskoczył Polaka oraz organizatorów dzień wcześniej, nie mieszcząc się w limicie wagowym. Kara? Odjęcie punktów na kartach sędziowskich.