Zawody w Wujiang nie do końca ułożyły się po myśli Aleksandry Mirosław . W ćwierćfinale popełniła drobny błąd i nie wywalczyła kwalifikacji do najlepszej czwórki. Poległa w rywalizacji z Emmą Hunt, która okazała się lepsza od Polki o zaledwie 0,01 sekundy . Po wszystkim sama polska zawodniczka przyznała, że nie był to rezultat, jakiego oczekiwała, ale życie toczy się dalej.

Taka jest wspinaczka sportowa - jeden mały błąd i wypadasz z gry. To się zdarza i pozwala się rozwijać. Ten konkurs dał mi kilka odpowiedzi, ale i pozostawił kilka pytań. Wiem, nad czym pracować i co powinnam poprawić

Później wróciła do fanów z aktualizacją tematu. Przy okazji majówki udała się na Bali, gdzie zaplanowano zawody Pucharu Świata z jej udziałem. "Poprzednie tygodnie były prawdziwym wyzwaniem - zwłaszcza ostatni z nich. Ale jestem tutaj, z uśmiechem na ustach, z otwartą głową i otwartym sercem, gotowa, by napisać swoją historię na tej ścianie. Zobaczymy, co przyniesie jutro. Nie ważne, co się stanie, ja dam z siebie wszystko" - wyjaśniła.