Wieści o Pajor nadeszły tuż przed meczem. Polka świętuje, a Barcelona się chwali

Mało która kobieca drużyna jest w stanie konkurować z FC Barcelona . "Duma Katalonii" jeszcze bardziej zyskała na sile po przeprowadzce do Hiszpanii Ewy Pajor. Napastniczka od samego początku udowadnia swoją ogromną klasę i przewodzi obecnie w klasyfikacji strzelców F Liga. Ponadto wraz z koleżankami awansowała do finału Champions League. Zaledwie kilka tygodni temu bez szans były przedstawicielki Chelsea FC.

Uniejowianka "pustą gablotę" miała do tej pory w wyróżnieniach przyznawanych przez najwyższą klasę rozgrywkową na Półwyspie Iberyjskim. Jeszcze do kwietnia z tytułu najlepszych piłkarek miesiąca spośród zawodniczek FC Barcelona cieszyły się tylko Alexa Putellas oraz Patricia Guijarro . Wreszcie do tego zaszczytnego duetu na początku maja dołączyła gwiazda kadry Niny Patalon. Kapituła przyznała jej nagrodę za niedawno zakończony kwiecień, o czym na oficjalnej stronie internetowej już poinformowała FC Barcelona.

Ewa Pajor najlepszą piłkarką kwietnia w lidze hiszpańskiej. Strzela gole jak na zawołanie

Statuetka jeszcze nie trafiła do rąk Polki. Ale znajdzie się ona w posiadaniu napastniczki za zaledwie kilka godzin. Tuż przed konfrontacją z Deportivo La Courna dojdzie do uroczystego wręczenia symbolicznego trofeum. Z dumy będą pękać zapewne nie tylko Polacy, lecz również kibice obecni na trybunach. Następnie zrobią oni wszystko, by ponieść ukochane piłkarki do triumfu nad niżej notowanymi przeciwniczkami. Zwycięstwo sprawi, że Katalonki będą malutki krok od kolejnego mistrzostwa w historii.