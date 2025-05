Była 13:52. Z Barcelony spłynęły przełomowe wieści ws. Lewandowskiego

Ostatni raz Roberta Lewandowskiego na boisku widzieliśmy 19 kwietnia. Wtedy to w meczu ligowym przeciwko Celcie Vigo doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry w ważnych spotkaniach Barcelony. Czy 36-latek będzie do dyspozycji Hansiego Flicka na rewanżowe spotkanie z Interem Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów? Najświeższe informacje ws. absencji Polaka w niedzielne popołudnie przekazali dziennikarze "Mundo Deportivo".