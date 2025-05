Dla Białorusinki był to naprawdę ważny triumf. Na swoim koncie ma ona bowiem 11118 punktów, druga Iga Świątek natomiast traci do niej już 4345 punktów. Pozycja Aryny Sabalenki w rankingu WTA nie jest więc na ten moment zagrożona. Ba, nie będzie nawet przez kilka kolejnych tygodni.

AP / © 2024 Associated Press

Aryna Sabalenka o rywalizacji z Igą Świątek: Musimy trzymać się razem. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Wiktar Łukaszenka pogratulował Arynie Sabalence triumfu w Madrycie

Polityk nie szczędził ciepłych słów pod adresem trzykrotnej mistrzyni wielkoszlemowej. Obsypał ją komplementami. "Silny charakter, determinacja i ciężka praca pozwoliły zebrać się w sobie w odpowiednim momencie, by wytrzymać, mimo ogromnej presji, i odnieść to długo oczekiwane zwycięstwo" - oznajmił Łukaszenka, cytowany przez serwis belta.by.

Taka a nie inna reakcja Łukaszenki jest jasnym dowodem na to, że relacje pomiędzy tenisistką a jego ojcem, prezydentem Białorusi, pozostają jednak przyjazne. I to mimo ostatnich wypowiedzi sportsmenki. Warto przypomnieć w tym momencie, że jakiś czas temu Aryna Sabalenka zabrała stanowisko w sprawie trwającej od lutego 2022 roku wojny w Ukrainie. Wówczas oznajmiła ona, że nie popiera działań Władimira Putina, a więc bliskiego sojusznika Alaksandra Łukaszenki. Przy okazji oznajmiła, że właśnie ze względu na ten sojusz nie oddałaby teraz swojego głosu na obecnego prezydenta. "Nie popieram wojny, co oznacza, że nie popieram teraz prezydenta Łukaszenki" - mówiła wówczas.