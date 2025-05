Podczas zimowego okna transferowego Kacper Urbański został wypożyczony z Bolognii do AC Monzy. Niestety już teraz można stwierdzić, że nie była to dobra decyzja. Polak nie dostaje zbyt wielu szans w zespole, który lada moment spadnie do Serie B. Jaka przyszłość czeka go po powrocie do byłego zespołu? W tym temacie ostatnio wypowiedział się włoski dziennikarz Andrea Nervuti. Jego przewidywania nie są zbyt optymistyczne.