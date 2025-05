Niepokojące wieści dot. Bartosza Kwolka. Tuż przed starciem z ekipą Wilfredo Leona

Bartosz Kwolek z urazem. Tuż przed finałowym meczem

- Palec jest pęknięty, ale na szczęście jest to lewa ręka, więc nie jest on aż tak ważny i potrzebny . Mam nadzieję, że nie dostanę w niego znów piłką i będzie okej - odparł.

- Zdrowotnie od meczu do meczu próbujemy się "posklejać", żeby to wyglądało. Każdy ma jakieś swoje problemy, więc nie ma co wywlekać tego. My pracujemy, aby być w jak najlepszej kondycji fizycznej i na pewno damy z siebie wszystko - dodał 27 latek.