Siatkarski nokaut, a potem taki występ Wilfredo Leona. Historyczny sukces o krok

Spotkanie znakomicie rozpoczęli jednak gospodarze. To wyglądało niemal jak kontynuacja pierwszego meczu, w którym lublinianie dość gładko wygrali trzy sety . Grę szybko trzeba było jednak przerwać, bo odkleiła się jedna z reklam na boisku po stronie zajmowanej przez Wartę . Po powrocie do gry punkt zagrywką od razu zdobył jednak Wilfredo Leon i Bogdanka LUK prowadziła 7:2.

PlusLiga. Zmiany Michała Winiarskiego nie pomogły. Wilfredo Leon w kapitalnej formie

Gospodarzom wystarczyła jednak chwila, by znów odskoczyć na trzy punkty. Ale to już nie byli zdemolowani przez rywali zawiercianie z pierwszego seta - as serwisowy Jurija Gladyra dał im remis 16:16. Jakby jednak problemów Warty było mało, chwilę po zagrywce środkowy poprosił o zmianę - zastąpił go Miłosz Zniszczoł. Tyle że po chwili rezerwowy atakujący lublinian Mateusz Malinowski popisał się asem serwisowym, zadziałał też blok jego drużyny, i Bogdanka LUK była o krok od zwycięstwa. Dzieła świetną zagrywką dokończył Leon, zapewniając wygraną 25:21.