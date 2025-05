Polskie siatkarki poznały rywalki w finale. Duża niespodzianka, cisza po ostatniej akcji

Siatkarski nokaut w półfinale Ligi Mistrzyń. W drugim meczu Final Four w Stambule zawiodły miejscowe siatkarki Vakifbanku. Świeżo upieczone mistrzynie Turcji nie udźwignęły ciężaru gry w wypełnionej kibicami hali i przegrały 0:3 z Savino Del Bene Scandicci. Drużyna z Włoch była w sobotę nie do zatrzymania i to ona zagra w niedzielę o pierwszy w historii triumf z A. Carraro Imoco Conegliano, gdzie występują Joanna Wołosz i Martyna Łukasik.