Początek bieżącego roku należy do Aryny Sabalenki . W prawie każdym turnieju, w którym brała udział, dotarła aż do końca. Wyjątkiem są zawody w Dosze i Dubaju, ale tam - jak sama podkreślała - standardowo idzie jej słabiej. Na przestrzeni ostatnich czterech miesięcy pięciokrotnie grała w finale (Australian Open, Indian Wells, Miami Open, Porsche Tennis Grand Prix w Stuttgarcie, Madrid Open), z czego dwa razy zwyciężyła - na Florydzie i teraz, w Hiszpanii.

To dla mnie szaleństwo. Pracowałam całe życie na ten cel, a bycie na szczycie rankingu wiele dla mnie znaczy. Czuję, że moje życie nie jest stratą czasu i jestem tam, gdzie powinnam być. Wymagało to mnóstwo ciężkiej pracy, ale teraz jestem szczęśliwa i mam tak piękne trofeum

Wielka radość Aryny Sabalenki. Świętuje z ukochanym

Oprócz tego udostępnił też materiały z Aryną trzymającą trofeum na zwycięstwo. A na profilu w mediach społecznościowych jego firmy, której zresztą Sabalenka jest ambasadorką, zamieszczono wpis z gratulacjami. Nawiązano w nim do produktu, który promuje Białorusinka, czyli do przekąsek z jagodami acai. "Nic nie pasuje lepiej do złota niż fioletowy" - napisano. To aluzja do koloru stroju liderki rankingu WTA i do logotypu firmy Frangulisa.