Fatalne wieści dla Michała Winiarskiego. Kolejny cios po starciu z Wilfredo Leonem

Nie mieliśmy zbyt wiele do powiedzenia. Było jeszcze gorzej niż w Sosnowcu. Co możemy zrobić? Grają świetnie, ale musimy przede wszystkim skupić się na naszej grze, poprawie podstawowych elementów, bo z tym mamy największy problem. Nie chcę mówić, że mamy niefarta z kontuzjami, ale dzisiaj wypada nam też Jurek Gladyr... Nie wygląda to fajnie. Straciliśmy Karola, wcześniej problemy miał Ronnie. Nie wiem, czy to by zmieniło to, żebyśmy wygrali z Lublinem, bo grają świetnie, ale ma to jakiś wpływ

~ ocenia przed kamerą klubowej telewizji Mateusz Bieniek, kapitan Warty.