Są istotne wieści dla Szczęsnego. Odejście niemal pewne, wyjaśnia się sytuacja w bramce Barcy

Sobotni mecz z Realem Valladolid nie był dla piłkarzy FC Barcelona tak łatwy, jak można było się spodziewać. Lider ligi hiszpańskiej szybko stracił bramkę i dopiero w drugiej połowie zdołał odrobić straty z nawiązką. Zwycięstwo przybliżyło Blaugranę do tytułu mistrzowskiego, ale o wszystkim może zadecydować przyszłotygodniowa rywalizacja z Realem Madryt. Już teraz wiadomo, że w tym meczu zobaczymy Wojciecha Szczęsnego w bramce .

Zapowiedział to Hansi Flick po starciu z Realem Valladolid , w którym polski bramkarz odpoczywał, a jego miejsce zajął Marc-Andre ter Stegen. Był to dopiero trzeci mecz w 2025 roku, w którym w wyjściowym składzie Barcelony zabrakło Szczęsnego. Wcześniej podstawowym golkiperem Dumy Katalonii był Inaki Pena, ale Hiszpan stracił miejsce na rzecz Polaka. I wiele wskazuje na to, że w barwach Barcy szybko nie zagra.