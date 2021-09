Siatkówka. Jacek Kasprzyk dla Interii: To było nie do zniesienia. Wideo WIDEO |

To co się działo przed wyborami przez ostatnie pół roku było nie do zniesienia. Czy rezygnacja Ryszarda Czarneckiego wpłynęła na decyzję, że zrezygnowałem z walki o reelekcję? Może tak, może nie - mówi w rozmowie z Interią ustępujący prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk