Inter wzmocniony na mecz z Barceloną. Włosi przekonani

Jak się okazuje, wspomniany "cud" miał się wydarzyć, bo telewizja Sky Sports twierdzi, że Argentyńczyk znajdzie się w kadrze meczowej na starcie z Barceloną, co z pewnością nie stanowi dobrych wieści dla Wojciecha Szczęsnego , który wróci między słupki po jednym meczu odpoczynku. Powrót napastnika to nie koniec dobrych wieści dla kibiców ekipy z Mediolanu. Dziennikarze twierdzą bowiem także, że gotowy do występu z Barceloną będzie Benjamin Pavard .

Francuz w pierwszym spotkaniu nie zagrał przez uraz stawu skokowego i jego nieobecność z pewnością nie pomogła zespołowi Inzaghiego w bronieniu dostępu do bramki. Według Sky Sports we wtorek należy spodziewać się jego występu od pierwszych minut. To oznacza, że włoski trener w przeciwieństwie do Hansiego Flicka, będzie miał do dyspozycji praktycznie całą kadrę. Na ławce rezerwowych Barcelony ma znaleźć się z kolei Robert Lewandowski. Początek meczu we wtorek 6 maja o godzinie 21:00. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.