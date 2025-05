Fatalnie się to potoczyło dla Lewandowskiego. Kontuzja, a teraz kolejny cios

Pasjonująca rywalizacja w Hiszpanii. Mbappe z dubletem, Lewandowski nadal kontuzjowany

Kylian Mbappe w meczu z Celtą Vigo zdobył dwa gole, a to oznacza, że zbliżył się do Lewandowskiego i teraz jego strata do Polaka wynosi zaledwie jedną bramkę. Już 11 maja FC Barcelona zmierzy się u siebie z Realem Madryt - będzie to spotkanie, które może przesądzić o tym, która drużyna ostatecznie sięgnie po mistrzowski tytuł. Jednak nawet jeśli "Los Blancos" wygrają w Barcelonie, nadal będą tracić do drużyny Hansiego Flicka jeden punkt w ligowej tabeli.