Przed startem sezonu 2024/2025 Real Madryt dokonał historycznego transferu. Do drużyny mistrzów Hiszpanii dołączył bowiem Kylian Mbappe. Problem jednak w tym, że już wtedy było całkowicie jasne, że Carlo Ancelotti nie będzie mógł w tych rozgrywkach korzystać z Toniego Kroosa. Niemiecki środkowy pomocnik ogłosił bowiem zakończenie swojej kariery. Wydawało się jednak, że przybycie Francuza sprawi, że ten ubytek nie będzie aż tak widoczny, bo Real będzie strzelał więcej niż wcześniej.

Rzeczywistość okazała się jednak zdecydowanie bardziej brutalna, niż Carlo Ancelotti mógł zakładać. Wymiana Kroosa na Mbappe w wyjściowej jedenastce doprowadziła bowiem do utraty balansu między defensywą i ofensywą, o czym zresztą sam Włoch bardzo regularnie mówił na konferencjach prasowych. W pewnym momencie zdawało się, trener odnalazł złoty środek, którym miał być Dani Ceballos. Gdy jednak Hiszpan doznał kontuzji, wszystko znów runęło.

Rewolucja w Madrycie. Będzie szereg zmian w Realu

Nieobecność pomocnika wiązała się z utratą ligowych punktów i ucieczką FC Barcelona w tabeli, a także odpadnięciem z Ligi Mistrzów już na etapie ćwierćfinałów. Wtedy jasne stało się, że dni Włocha na stanowisku trenera "Królewskich" są policzone, a po przegranym finale Pucharu Króla madryckie media przestały mieć w tej kwestii jakiekolwiek wątpliwości. W niedzielny poranek "Relevo" przekazało, że Ancelotti osiągnął pełne porozumienie z Brazylią i po zakończeniu ligi zostanie oficjalnie przedstawiony jako selekcjoner "Canarinhos".

Jego miejsce w Realu zajmie Xabi Alonso, ale to nie koniec rewolucji, jaką zapowiadają dziennikarze. Okazuje się bowiem, że zmian w kadrze będzie zdecydowanie więcej i nawet Ci piłkarze, którzy od lat stanowią o sile "Los Blancos" mogą tę ekipę opuścić. Na pierwszy plan niespodziewanie wysuwa się postać Rodrygo Goesa, który zdaniem wielu jest pośrednio winnym tego, jak wyglądała gra Realu do maja, bo to właśnie dla Brazylijczyka Ancelotti rezygnował z jednego środkowego pomocnika.

Według "Relevo" przyszłość Brazylijczyka zależy właściwie od Xabiego Alonso. "Długie lato zapowiada się dla Rodrygo. Chce on najpierw przedyskutować swoją rolę w zespole z Xabim Alonso i wtedy podejmie decyzję co do swojej przyszłości. Manchester City i Arsenal wyrażali zainteresowanie Brazylijczykiem. Cena wywoławcza będzie wynosiła około 100 milionów euro" - przekazuje portal.

To jednak nie koniec możliwych odejść. Z drużyną na pewno pożegna się Jesus Vallejo, a bardzo zagrożona jest także przyszłość Lucasa Vazqueza i Luki Modricia, a więc dwóch aktualnych kapitanów "Królewskich". " Odejście Lucasa jeszcze nie jest przesądzone, jest legendą klubu i z szacunku do niego klub chce usiąść do negocjacji i wysłuchać co ma do powiedzenia. Natomiast na ten moment jest znaczenie więcej argumentów za odejściem Lucasa. Sytuacja Luki Modricia jest nieco lepsza. Jeśli Chorwat mocno się zaangażuje i będzie chciał zostać powinien się dogadać z klubem jednak będzie się to wiązało z obniżką pensji i skrócenia czasu gry" - czytamy. Reklama

Dziennikarze nie pomijają rzecz jasna także kwestii wzmocnień. Tu na pierwszym planie jest postać Trenta Alexandra-Arnolda, który niebawem zostanie oficjalnie ogłoszony nowym piłkarzem Realu Madryt. Poza nim Florentino Perez i jego świta chcą sprowadzić do drużyny środkowego obrońcę, tu faworytem jest William Saliba oraz lewego defensora i wysokiego napastnika w stylu Joselu, który w poprzednim sezonie kilkukrotnie ratował "Los Blancos".

"Relevo" podsumowuje swój tekst stwierdzeniem, że Real czeka najbardziej intensywne i pracowite lato w ostatniej dekadzie. Wydaje się więc, że kadra jaką będzie dysponował nowy trener "Królewskich" będzie się znacząco różniła od tej, którą ma obecnie Carlo Ancelotti.

Rodrygo i Fede Valverde / JAIME REINA / AFP / AFP

Xabi Alonso / AFP