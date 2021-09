Polsat Plus gra z Polską Ligą Siatkówki przez kolejne siedem lat. Artur Popko o współpracy. WIDEO WIDEO |

Plus i Polsat jeszcze co najmniej przez kolejnych 7 lat będą wspierały polską siatkówkę. Plus będzie Sponsorem Tytularnym ligi mężczyzn – PlusLigi oraz Strategicznym ligi kobiet – TAURON Ligi. Telewizja Polsat nabyła dla swoich widzów prawa do pokazywania obydwu lig do 2028 roku. Nowe logo Plusa znajdzie się nowej identyfikacji wizualnej PlusLigi – m.in. na strojach drużyn, w halach oraz w logo samej PlusLigi.