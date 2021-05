Jacek Kasprzyk dla Interii: To nie tak, że mistrz Ukrainy na pewno u nas zagra. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Uczestniczyłem w spotkaniu prezesów klubów Plus Ligi. To nie jest tak, że już zapadła decyzja o dopuszczeniu mistrza Ukrainy do gry w naszej lidze. Po prostu zgodzili się na dopuszczenie najlepszej ukraińskiej drużyny do gry w Plus Lidze. Teraz zarząd i Rada Nadzorcza Polskiej Ligi Siatkówki muszą napisać warunki oraz regulamin na zasadzie którego zespół z Ukrainy mógłby u nas grać - mówi w rozmowie z Interią prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk.