Ryszard Czarnecki dla Interii: Mistrz Niemiec chciał u nas grać, ale zostało to zablokowane. Nie przez nas. Wideo

Nasza siatkówka ma wielką siłę przyciągania. Od sezonu 2022/2023 w Plus Lidze ma występować mistrz Ukrainy, będzie to najprawdopodobniej Barkom Każany Lwów. Chciał u nas grać także mistrz Niemiec, ale zostało to zablokowane, nie przez nas. To tylko pokazuje wielką siłę polskiej siatkówki - mówi w rozmowie z Interią wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Ryszard Czarnecki.