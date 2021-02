Liga Mistrzyń. Malwina Smarzek-Godek: Koleżeństwa na pewno nie będzie. Wideo WIDEO |

W Policach, w pierwszym meczu drugiego turnieju Ligi Mistrzyń, Igor Gorgonzola Novara pokonała Dinamo Kazań 3:1. Włoski zespół, którego siatkarką jest Malwina Smarzek-Godek, pozbawił Rosjanki szans na awans do ćwierćfinału, jednocześnie utorował drogę do przynajmniej drugiego miejsca w grupie Chemikowi. (awansują zwycięzcy grup i trzy najlepsze zespoły z drugich miejsc). - Owszem, dziś Chemikowi pomogłyśmy, ale w dalszej części turnieju koleżeństwa już nie będzie. Przyjechałyśmy do Polic po wszystko. Rozstawienie w dalszej fazie jest bardzo ważne – powiedziała atakująca, która do Włoch wyjechała dwa lata temu z Grupy Azoty Chemika Police. Polski zespół spotka się z Novarą w czwartek i może to być starcie o pierwsze miejsce w grupie E.