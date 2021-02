Liga Mistrzyń. Natalia Mędrzyk: Siatkarki Dinama będą chciały coś udowodnić (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Po pierwszym meczu rozgrywanego w Policach drugiego turnieju Ligi Mistrzyń siatkarki Dinama Kazań straciły szansę na awans do ćwierćfinału. Wciąż duże szanse na wyjście z grupy mają z kolei zawodniczki Grupy Azoty Chemika. Polski zespół zmierzy się z rosyjskim w środę. W listopadzie, podczas pierwszego turnieju, policzanki wygrały z Dinamem 3:0. - Nie będzie łatwo powtórzyć ten wynik. Rywalki będą chciały coś udowodnić, nam i sobie. My musimy powtórzyć to, co sprawdziło się we Włoszech - powiedziała przyjmująca Natalia Mędrzyk.