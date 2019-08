Tokio 2020. Maciej Muzaj po meczu z Francją. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Chodził tutaj taki siwy gość i to on podjął decyzję - powiedział z uśmiechem atakujący reprezentacji Polski Maciej Muzaj po meczu z Francją w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. "Biało-Czerwoni" rozbili w Gdańsku rywali 3:0 i jeden wygrany set w spotkaniu ze Słowenią dzieli ich od Tokio 2020. Muzaj odpowiadał na pytania swoich kolegów z boiska Norberta Hubera i Pawła Halabę. Źródło: Polska Siatkówka