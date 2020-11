Niebawem Wilfredo Leon ponownie zasili szeregi Sir Safety Conad Perugia. Klub poinformował, że reprezentant Polski pokonał koronawirusa.

Kubańczyk z polskim paszportem kwarantannę spędzał wraz z żoną i dziećmi. Mając na uwadze zbliżające się mecze, Leon podczas izolacji nie rezygnował z treningu. Jego klub poinformował, że powrót siatkarza na boisko ma nastąpić już za kilka dni.

"Sir Safety Conad Perugia, po wynikach testów przeprowadzonych po południu, informuje, że sportowcy Wilfredo Leon, Massimo Colaci i Alessandro Piccinelli uzyskali negatywny wynik. Zgodnie z procesem, trzej zawodnicy powrót do treningów z drużyną rozpoczną od wznowienia pracy na siłowni" - przekazano w komunikacie prasowym.

Rozgrywki we Włoszech rozpoczęły się 27 września. Sportowcy są regularnie poddawani są testom na obecność koronawirusa.



"Wykonywanie testu Covid-19. Ile razy już to robiłem? Nie pamiętam. Bez tego nie bylibyśmy pewni, czy możemy bezpiecznie ćwiczyć i bawić się razem. Nie mam pojęcia, ile jeszcze testów będę musiał wykonać w tym sezonie, ale dopóki możemy robić to, co kochamy (grać w siatkówkę), nie obchodzi mnie to. Jestem bardzo szczęśliwy, że sezon zaczyna się w tę niedzielę!" - napisał Wilfredo Leon na swoim Instagramie.



Najbliższy mecz siatkarze Sir Safety Conad Perugia rozegrają z Vero Volley Monza. Spotkanie zaplanowane jest na niedzielę.



