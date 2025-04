Włoch zachwycony polskim siatkarzem, sypią się komplementy. "Nieograniczone możliwości"

O ile obecność podopiecznych Michała Winiarskiego w finale nie dziwi, bo przed sezonem byli typowani jako kandydaci do bicia się o najwyższe cele, o tyle świetna końcówka kampanii 2024/2025 w wykonaniu lubelskiego klubu to już zaskoczenie. Po półfinałach w rozmowie z plusliga.pl mówił o tym trener Massimo Botti.

"Jak przypominam sobie przedsezonowe sondy, to większość osób stawiała nas gdzieś około piątego czy nawet szóstego miejsca na koniec rozgrywek i właściwie nikt w nas nie wierzył. Pewnie wynikało to z tego, jak wiele mocnych i renomowanych zespołów jest w PlusLidze. Wyjątkowe jest jednak to, co udało nam się już osiągnąć do tego momentu i w jakim miejscu jesteśmy teraz" - powiedział Włoch.