Amerykański siatkarz nie gryzł się w język. "Myślą tylko o zarabianiu pieniędzy"

Jaeschke, brązowy medalista ostatnich igrzysk olimpijskich, odniósł się do rozbudowanej fazy zasadniczej, która w SV League jest rozbudowana aż do 44 spotkań. Do tego w Japonii rozgrywa się też inne turnieje, jak prestiżowy Puchar Cesarza, a także Klubowe Mistrzostwa Azji .

Siatkówka. Problem trwa od lat, choć narzekają największe gwiazdy