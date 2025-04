Karol Kłos pominięty przez selekcjonera, teraz wiadomo. To koniec

- Nie mówiliśmy o tym wcześniej wprost w mediach, bo nie chciałem odebrać Karolowi możliwości ogłoszenia tego, ale tak. Wiem, że jest aktywny w mediach społecznościowych i pytałem, czy chce najpierw sam się do tego odnieść. Powiedziałem mu, że chcę spróbować z młodymi zawodnikami, więc nie umieszczam go na liście. I że to nie jest kwestia tylko tego sezonu - rozpoczął Serb.

- Bardzo doceniam go jako zawodnika i jako osobę, więc chciałem, by to on zarządził tą sytuacją. Był w reprezentacji wiele lat, to bardzo ważna część jego kariery i życia, więc to nie do mnie należy ogłoszenie tego. To jego sprawa - kontynuował.