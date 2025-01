Wilfredo Leon w wieku 31 lat zadebiutował w PlusLidze i od razu stał się gwiazdą nie tylko Bogdanki LUK Lublin, ale i całych rozgrywek. Reprezentacyjny przyjmujący z 49 asami serwisowymi na koncie jest w tej chwili najlepiej zagrywającym zawodnikiem ligi . Ma też już na koncie sześć statuetek dla MVP spotkania - to również najlepszy wynik w stawce, choć podobnym mogą się pochwalić jeszcze trzej inni siatkarze.

"Jego zagrywki przyjmuje się niespecjalnie przyjemnie. (...) Zagrywa po 130 km/h, to bardziej można porównać do obrony niż do przyjęcia" - opisywał niedawno serwis Leona w rozmowie z Interią Michał Potera , libero Asseco Resovii.