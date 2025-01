Paweł Zatorski w grudniu przeszedł operację biodra i wiadomo już, że do końca sezonu nie pojawi się na boisku. Kontrakt libero z Asseco Resovią Rzeszów obowiązuje jednak do 2026 roku, co powinno oznaczać, że wystąpi on jeszcze w barwach drużyny z Podkarpacia. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że być może zbliża się koniec reprezentanta Polski w rzeszowskiej ekipie, która zdecyduje się na rozwiązanie kontraktu z siatkarzem.