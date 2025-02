Sensacja na turnieju w Dubaju. Największy finał w karierze stał się faktem

Clara Tauson imponowała dyspozycją od początku sezonu. Zdobyła tytuł WTA 250 w Auckland, później była trzecia runda Australian Open, gdzie stoczyła zaciętą batalię z Aryną Sabalenką . Następnie przyleciała do Europy na turniej WTA 500 w Linzu, gdzie w półfinale pokonała ją Dajana Jastremska. Podczas turnieju rangi "1000" w Dosze skreczowała w meczu pierwszej rundy z Elise Mertens i można się było zastanawiać, co ze zdrowiem reprezentantki Danii w kontekście rywalizacji w następnym tysięczniku, tym razem w Dubaju.

Od początku zmagań w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 22-latka dawała jednak do zrozumienia, że z jej zdrowiem jest wszystko w porządku. Turniej rozpoczęła od starcia z Rebeccą Sramkovą, później nadszedł thriller z Eliną Switoliną. Najbardziej prestiżowe zwycięstwo odniosła w trzeciej rundzie, gdy wyeliminowała z rywalizacji liderkę rankingu - Arynę Sabalenkę, rewanżując się za porażkę z Melbourne. Także w ćwierćfinale potwierdziła znakomitą dyspozycję, pokonując Lindę Noskovą . Dzięki temu po raz pierwszy w karierze zameldowała się w najlepszej "4" imprezy rangi WTA 1000. O awans do decydującego starcia rywalizowała z kolejną Czeszką - Karoliną Muchovą .

Mecz Tauson - Muchova skompletował zestaw finalistek turnieju WTA 1000 w Dubaju

Tauson zdecydowanie lepiej rozpoczęła dzisiejsze spotkanie, już na "dzień dobry" przełamała serwis Muchovej. Po chwili podwyższyła na 2:0 po tym, jak utrzymała swoje podanie bez straty punktu. Od trzeciego gema Karolina zaczęła dokładać "oczka", chociaż początkowo przychodziło jej to ze sporym trudem. Musiała rywalizować z Clarą na przewagi. Zaczepiła się jednak w ten sposób na grę i z każdą minutą robiło się coraz ciekawiej. Podczas ósmego rozdania pojawiły się dwa break pointy powrotne dla tenisistka z Ołomuńca. Przy drugim popisała się świetnym returnem i dzięki temu wyrównała na 4:4.

Czeszka nie poszła jednak za ciosem, jakby przestraszyła się swojej szansy. Po chwili w łatwy sposób podarowała rywalce to, na co tak ciężko pracowała. Reprezentantka Danii przełamała do zera po wielu błędach 28-latki. Później Tauson nie miała najmniejszych problemów z zamknięciem premierowej partii. Ostatecznie Clara cieszyła się z wygranej w pierwszej odsłonie 6:4.