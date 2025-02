Świetny start Polek w Lidze Narodów. Show Ewy Pajor, rywalki zdominowane

Mecz Polek z Irlandkami z północy zaczął się od bardzo dużej kontrowersji. Bramkarka gościń wpadła w Nadię Krezyman , a po chwili piłka wylądowała w siatce. Mimo to sędzia postanowiła odgwizdać... faul Polki. Bezbramkowy remis został utrzymany.

Dwa szybkie ciosy, a później kontrola. Jest cenne zwycięstwo Polek w Lidze Narodów

Po trzech minutach Polki podwoiły swoje prowadzenie. Ewa Pajor w idealnym momencie podała do Adriany Achcińskiej , a ta z zimną krwią wykończyła tę akcję. Piłka po drodze do siatki odbiła się jeszcze od prawego słupka bramki.

Polki bardzo dobrze realizowały ten cel i nie pozwoliły Irlandkom zagrozić swojej bramce. W 78. minucie meczu z murawy zeszła Ewa Pajor, ale mimo to kibice w Gdańsku do końca wierzyli, że gospodyniom uda się jeszcze zdobyć trzeciego gola. Piłkarka Barcelony ten mecz może zaliczyć do bardzo udanych. Kilka razy dosłownie "zaczarowała" z piłką przy nodze, a piękna asysta przy golu Achcińskiej tylko podnosi jej ocenę.