Cztery asy serwisowe, a potem kłopot. Faworyt był na krawędzi, niepokój o reprezentanta Polski

Znakomity Stephen Boyer, Asseco Resovia szła po trzy punkty. Ale potem zaczęły się problemy

A przecież gdańszczanie jeszcze w trakcie pierwszego seta stracili podstawowego rozgrywającego. Problemy zmusiły do opuszczenia boiska Lukasa Kampę, zastąpił go Kamil Droszyński. W drugim secie rzeszowianie znów zaczęli jednak od mocnego uderzenia, prowadząc 5:2 dzięki skutecznej grze Boyera. Problemy miał za to atakujący Trefla. Nasewicz popełnił pierwszy w tym meczu błąd, później rzeszowianie zatrzymali go blokiem, i różnica wzrosła do pięciu punktów. Po punktowej zagrywce Karola Kłosa Resovia prowadziła już 18:12. Boyer zdobył w tej partii siedem punktów i to jego atak przypieczętował wygraną 25:19.