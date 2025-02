Aryna Sabalenka kompletnym przeciwieństwem Igi Świątek. "Wstyd to przyznać"

Aryna Sabalenka o czytaniu książek. "Robię się zmęczona po kilku stronach"

Słysząc takie słowa rywalki Iga Świątek z pewnością złapałaby się za głowę. Polka niemalże na każdym kroku podkreśla, jak ważne jest dla niej regularnie czytanie, sama też kilka lat temu postanowiła zachęcić do czytania swoich kibiców, rzucając im czytelnicze wyzwanie. "Czas na coś, na co jestem bardzo podekscytowana odkąd na to wpadłam. Dołącz do mojego czytelniczego wyzwania na 2023 rok! W poprzednim roku przeczytałam 20 książek. Mogłoby być ich więcej, ale sami wiecie... Lubię bardzo grube książki jak "Przeminęło z wiatrem", a poza tym jestem... trochę zajęta na co dzień. Chcę motywować samą siebie do tego, żeby czytać jak najwięcej, bo czytanie pozwala mi utrzymywać równowagę między moim życiem a pracą. Chcę też dzielić się z Wami tą pasją i zachęcać do tego, żeby czytać więcej. Dlatego zdecydowałam się stworzyć to wyzwanie na 2023 rok, kiedy chcę przeczytać 12 książek lub więcej. Dołączacie? To tylko jedna książka na miesiąc" - przekazała na początku stycznia 2023 roku w mediach społecznościowych, a do jej wyzwania dołączyło ostatecznie wielu internautów.