W jednej ręce zupa, a na drugiej córka. Ryzyko się opłaciło. Polka jest niesamowita

Kaja Ziomek-Nogal w 2021 roku pierwszy raz stanęła na podium Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim . Wówczas w norweskim Stavanger była trzecia na 500 metrów. To było jeszcze przed jej wielkimi zmianami w życiu.

Potem została mamą i ledwie kilka miesięcy temu wróciła do rywalizacji. W sezon weszła znakomicie, bo w Pekinie zanotowała wygraną. Pierwszą w karierze. Teraz była trzecia w Tomaszowie Mazowieckim . Pierwszy raz stanęła na podium na polskiej ziemi.

Ten obrazek przykuł uwagę. "Jestem dumna z siebie"

Zaraz po starcie ruszyła do córki. Za moment znowu przechodziła koło nas, już ze swoją pociechą. Trzymała ją na ręce, a w drugiej niosła zupkę. Taka to już rola. Przez pół dnia była sportowcem, ale zaraz po starcie znowu była mamą. Córka towarzyszyła jej na podium.

- Z roli mamy praktycznie nie wychodzę. Jestem dumna z siebie, bo przeszłam przez tyle trudności. Jestem optymistką, ale wiem, jaka to była trudna droga. Pokonałam wszystkie przeszkody i jestem z tego bardzo zadowolona, ale też dumna z tego, jaki team utworzyłam razem z córką i mężem i wieloma ludźmi dookoła. Liczę na to, że w ten rok do igrzysk zrobimy jeszcze więcej - powiedziała Ziomek-Nogal, która w tomaszowskiej hali miała swój fan klub, bo na trybunach wisiały banery, które ją wspierały.