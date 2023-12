Zawstydzająca seria nie chce się skończyć. Polski klub się pogrąża

Ostatni wygrany mecz Czarnych u siebie to 11 grudnia 2021 r. Później drużyna przeniosła się do nowej hali Radomskiego Centrum Sportu i zapomniała, jak wygrywa się przed własnymi kibicami. A że i na wyjeździe spisuje się słabo - w tym sezonie wygrała tylko jedno spotkanie - pozostaje na dnie tabeli PlusLigi .

Mimo przedświątecznego czasu w hali pojawiło się sporo kibiców. Siatkarze Enea Czarnych rozpoczęli z dużą werwą. Najbardziej było to widać chyba po Nikoli Meljanacu, który już w pierwszych próbach zagrywki popisał się dwoma asami serwisowymi. Mimo to radomianie nie wypracowali sobie przewagi. W połowie seta dwa punkty zapasu mieli za to goście, ale stracili przewagę, gdy w aut zaatakował Adrian Aciobanitei.