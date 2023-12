Ziraat przyjechał do Polski jako lider grupy A. Tę pozycję zawdzięczał przede wszystkim zwycięstwu z ZAKS-ą w Ankarze - ograł wówczas wicemistrzów Polski 3:2 . Tym razem wygrał zdecydowanie szybciej i na dwa mecze przed końcem fazy grupowej ma już pięć punktów przewagi nad polskim zespołem. Tylko kataklizm może pozbawić Turków bezpośredniego awansu do ćwierćfinału .

Po niej, przy zagrywkach Matthew Andersona, przewaga Ziraatu wzrosła do siedmiu punktów. W końcówce do gry w drużynie ZAKS-y wrócił Daniel Chitigoi, który w ostatnich tygodniach pauzował z powodu kontuzji palca. Pojawił się na zagrywce, ale tylko na moment. W końcówce gospodarze poprawili grę i w pewnym momencie tracili do rywali tylko dwa punkty, skończyło się jednak przegraną 21:25.