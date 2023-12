Enea Czarni Radom od początku sezonu spisują się wręcz fatalnie - w 12 meczach wygrali tylko raz, z Norwidem Częstochowa. Po drodze zapisali na swoim koncie tylko siedem setów i stali się poważnymi kandydatami do spadku. Zarząd klubu postanowił więc zareagować i 19 grudnia ogłosili zwolnienie Pawła Woickiego z funkcji trenera.

Spekulowano, że Woickiego, który w 2009 roku razem z reprezentacją Polski wywalczył mistrzostwo Europy, zastąpi inny były polski siatkarz. Polsat Sport donosił, że do stanowiska szkoleniowca Czarnych przymierzany jest Mariusz Sordyl, który w latach 1989-1995 występował w reprezentacji Polski, a w trakcie kariery klubowej grał w takich klubach jak Resovia, AZS Olsztyn czy francuskie ASUL Lyon Volley i Tourcoing LM.

Rolę pierwszego szkoleniowca drużyny Wojskowych obejmuje Waldo Kantor! Argentyński szkoleniowiec wkrótce dołączy do radomskiego klubu, by już w najbliższą sobotę (23 grudnia 2023 roku) poprowadzić zespół w ligowym meczu z PGE GiEK Skrą Bełchatów! Witamy trenerze w Radomiu!

Waldo Kantor nowym trenerem Czarnych Radom. Kibice podziwiają go za... odwagę

63-letni Kantor, który ostatnio pracował na zapleczu włoskiej ekstraklasy w klubie Farmitalia Catania , nie może jednak pochwalić się równie imponującymi sukcesami jako trener, a jego dołączenie do Czarnych zaskoczyło kibiców.

Nie brakuje też głosów, że sięgnięcie po Kantora jest dość zaskakującym ruchem, ponieważ niewiele wiadomo o trenerskich kompetencjach 63-latka. "Grać umiał. Jak z trenowaniem to nie mam pojęcia" - ocenił jeden z kibiców. "63-letni Argentyńczyk z zaplecza ligi włoskiej... tiaaaaa. To się musi udać" - ironizował ktoś inny. "Nie wiem kto miał taki pomysł: czy Prezes Zagumny, czy ktoś inny, ale moim zdaniem głupota. I co o nim wiemy? Doświadczony, anonimowy trener i właściwie tyle" - czytamy w kolejnym komentarzu w X (dawny Twitter).