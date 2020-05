Argentyńczyk Maximiliano Cavanna został siatkarzem ekstraklasowego Aluronu Virtu CMC Zawiercie. Jego rywalem na pozycji rozgrywającego będzie Macedończyk Gorgi Gorgiev, również zatrudniony w "letniej" przerwie.

Niespełna 32-letni Cavanna grał ostatnio we włoskim zespole Gas Sales Piacenza, podpisał kontrakt na dwa sezony.

"To siatkarz z dużym międzynarodowym doświadczeniem, w najlepszym wieku dla rozgrywającego. Przychodzi do Zawiercia i polskiej ligi z ambicją, by udowodnić swoje umiejętności, dzięki którym tak błyszczy w reprezentacji. Jego obecność powinna nam pozwolić znacząco przyspieszyć grę" - ocenił gracza nowy, czarnogórski trener "Jurajskich Rycerzy" Igor Kolakovic.

Zawodnik przyznał, że wybrał polską ligę, bo uważa ją za jedną z najsilniejszych na świecie.

"Rozgrywający ma szczególnie duży wpływ na styl gry drużyny, w związku z tym przywiązywaliśmy do tej pozycji bardzo dużą wagę. Cieszę się, że udało się zaprosić do współpracy Maksa. Prezentuje bardzo szybki, radosny, emocjonalny styl. Gra dokładnie taką siatkówkę, jaką chcemy widzieć w wykonaniu naszego zespołu. To bardzo przyjazny i pogodny człowiek. Jestem przekonany, że będzie reżyserował bardzo ciekawe widowiska na naszych boiskach" - komplementował gracza prezes Aluronu Kryspin Baran.

Konkurent Argentyńczyka, cztery lata młodszy Gorgiev, przyszedł do Zawiercia z francuskiego Paris Volley i podpisał roczny kontrakt.

Pod koniec stycznia Aluron wymienił się rozgrywającymi z Visłą Bydgoszcz. Miejsce Michala Masnego zajął w Zawierciu Piotr Lipiński, wypożyczony do końca sezonu.

"Jurajscy Rycerze" zatrudnili w międzysezonowej przerwie przyjmującego reprezentacji USA Garretta Muagututię i reprezentacyjnego brazylijskiego środkowego Flavio Gualberto z SESC Rio de Janeiro.

Zawiercianie ostatnie rozgrywki ekstraklasy - przerwane z powodu pandemii koronawirusa - skończyli na 10. miejscu, rok wcześniej byli na czwartej pozycji.

W lutym doszło do zmiany trenera - Australijczyka Marka Lebedewa zastąpił jego asystent Dominik Kwapisiewicz. Teraz wrócił na poprzednie stanowisko, a pierwszym szkoleniowcem został Igor Kolakovic z Czarnogóry, który przez ostatnie trzy lata pracował z reprezentacją Iranu.

Autor: Piotr Girczys

