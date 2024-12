Ten problem znów dopada polskich siatkarzy. Kadrowicz Grbicia nie owija w bawełnę. "Byliśmy gorsi"

Od 30 listopada do 21 grudnia Jastrzębski Węgiel rozegrał sześć meczów . W tym czasie siatkarze podróżowali do Niemiec, Lublina czy ostatnio Rzeszowa. Z tego grudniowego maratonu wychodzą obronną ręką, pozostają niepokonani w Lidze Mistrzów, są liderem PlusLigi. Ale po drodze zdarzyła się też jedna wpadka.

Jastrzębski Węgiel sensacyjnie przegrał z przedostatnim w tabeli Barkomem Każany Lwów , i to przed własną publicznością. Ten wynik to jedna z największych jak dotąd niespodzianek sezonu w PlusLidze .

Z Lwowem nie graliśmy tak, jak byśmy chcieli. Siatkarsko byliśmy gorsi. Ale przed sezonem wiele osób mówi, że drużyny, które grają w europejskich pucharach, na wielu frontach, co kilka dni, gdzieś te punkty muszą stracić. Straciliśmy je więc i nie rozpamiętujemy tego

Środkowy Jastrzębskiego Węgla i reprezentacji Polski kończy rok pełen sukcesów, ale też taki, w którym rozegrał mnóstwo meczów. Z klubem dotarł do finału Ligi Mistrzów, z reprezentacją Polski do finału igrzysk olimpijskich. Natężenie meczów było spore , można więc było spodziewać się, że słabszy moment może się pojawić.

"Nasza dyspozycja zależy od dyspozycji dnia i okresu, w którym się znajdujemy. Ale wychodząc na mecz gramy najlepszą siatkówkę, jaką możemy. Czasami nie jest to nasze sto procent, ale nie zawsze tego potrzeba , by wywieźć skądś trzy punkty" - przyznaje 26-letni zawodnik.

Norbert Huber o współpracy z Benjaminem Toniuttim. Polski siatkarz bierze winę na siebie

Huber w poprzednim sezonie ustanowił w PlusLidze rekord w liczbie punktowych bloków. W tym sezonie również przewodzi rankingowi najlepiej blokujących, w ostatnim spotkaniu z Asseco Resovią dorzucił do swojego dorobku cztery punktowe bloki .

Kłopoty miał natomiast w ataku, gdzie skończył tylko jedną z pięciu piłek . W niektórych akcjach wyglądało to tak, jak gdyby nie mógł do końca zgrać się z rozgrywającym Benjaminem Toniuttim. Na taką sugestię Huber zdecydowanie bierze winę za słabszą skuteczność na siebie.

Jastrzębianie po klasyku PlusLigi w Rzeszowie dopisali do konta trzy punkty i przed świętami Bożego Narodzenia są liderem tabeli. Po serii meczów w końcu mogą również nieco odpocząć . Kolejne spotkanie rozegrają dopiero 30 stycznia, gdy zmierzą się z GKS-em Katowice, czerwoną latarnią ligi.

"Na szczęście tak się dobrze ułożyło, że dostaliśmy pięć dni wolnego i trenujemy dopiero 27 grudnia. Będziemy mieć taką świeżość w przygotowaniu do meczu z Katowicami. Ostatnio daliśmy punkty drużynie z dołu tabeli, więc mam nadzieję, że to się już nie powtórzy. Mamy też wolny sylwestrowy wieczór i nowy rok. Nasz cel to świeżość po świętach, a po sylwestrze wejść dobrze w nowy rok" - podkreśla Huber.