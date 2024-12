Sebastian Szymański od lat buduje swoją pozycję w europejskiej piłce. Polak najpierw niespodziewanie przeniósł się do Holandii , gdzie reprezentował barwy Feyenoordu . Stamtąd zdecydował się zmienić klub na jeszcze jedno miejsce przejściowe, a więc tureckie Fenerbahce .

Sebastian Szymański z ofertą z Bundesligi. Kilkanaście milionów euro na stole

Jak się jednak okazuje, może szybko go stracić. Z Turcji do Włoch popłynęły bowiem wieści, że naszym kadrowiczem zainteresowana jest Fiorentina, a wcześniej mówiło się, choćby o transferze do SSC Napoli, które walczy o mistrzostwo Włoch.