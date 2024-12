Polski siatkarz dołączy do gwiazd kadry Grbicia. Wielkie pieniądze w tle

Kibice siatkówki przyzwyczaili się już do tego, że transfery w klubach PlusLigi są dopinane jeszcze w trakcie sezonu, a plotki dotyczące zmian w poszczególnych zespołów nasilają się z tygodnia na tydzień. Bieżąca kampania jest jednak bardzo specyficzna, ponieważ już kilka tygodni po starcie rozgrywek zaczęły pojawiać się pierwsze spekulacje na temat ruchów kadrowych w drużynach.

PlusLiga. Bartosz Bednorz dołączy do Projektu Warszawa?

Co ciekawe, między Projektem i Resovią ma dojść do wymiany - Bednorz dołączy do stołecznego zespołu, z kolei na Podkarpaciu będzie grał Artur Szalpuk. Wciąż nie wiadomo, czy podobnie jak Szalpuk z Projektem pożegna się Bartłomiej Bołądź, który razem z reprezentacją Polski wywalczył w Paryżu wicemistrzostwo olimpijskie.