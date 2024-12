Włosi bezlitośni dla Polaka. Sprokurował rzut karny, wszędzie mu się obrywa

Świat sportu wraca powoli do normalności po świętach Bożego Narodzenia. Pod koniec grudnia do życia obudziły się niemal wszystkie najważniejsze piłkarskie ligi na Starym Kontynencie. Regularne zmagania odbywają się choćby w Italii, gdzie w sobotnie popołudnie Cagliari Mateusza Wieteski podejmowało Inter Piotra Zielińskiego. W lepszym humorze do domu wrócił drugi z naszych rodaków. Obrońcy tytułu pewnie triumfowali 3:0. Pierwszy z Polaków o potyczce zapewne będzie chciał jak najszybciej zapomnieć. Pod koniec starcia dotknął piłki ręką we własnym polu karnym i sprokurował "jedenastkę" dla gości.

