Serie A. Maurizio Sarri: "Wojciech Szczęsny jest pierwszym bramkarzem". Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Po powrocie Gianluigiego Buffona do Juventusu rozgorzała dyskusja, czy to doświadczony Włoch będzie teraz pierwszym wyborem Maurizio Sarriego do obsady bramki. Szkoleniowiec "Starej Damy" rozwiał jednak wszelkie wątpliwości na konferencji prasowej po towarzyskim meczu Juventusu z Interem.