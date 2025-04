Kandydat na papieża zaskoczył deklaracją. Nagle wspomniał o klubie Polaka

W Poniedziałek Wielkanocny świat obiegła informacja, która absolutnie wstrząsnęła Kościołem Katolickim. Watykan poinformował bowiem wówczas o śmierci papieża Franciszka, który odszedł do domu Ojca o godzinie 7.35. W ostatnim czasie 88-latek przeszedł ciężkie zapalenie płuc i musiał być hospitalizowany, jednak - jak przekazano jeszcze w poniedziałek - to nie problemy z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych były przyczyną śmierci Biskupa Rzymu. Do zgonu Argentyńczyka doprowadzić miał bowiem udar mózgu i nieodwracalna zapaść kardiologiczna.

