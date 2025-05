Kolejny triumf, Bułka coraz bliżej Ligi Mistrzów. Kosmiczna oferta już czeka

Marcin Bułka nie chce zostać w Nicei. Awans do LM niczego nie zmieni

Dzięki wygranej drużyna Polaka awansowała na trzecią pozycję w tabeli, co oznacza bezpośredni awans do Ligi Mistrzów. Czy taka perspektywa wystarczy, by 25-letni bramkarz zdecydował się wypełnić kontrakt do końca? Jego obecna umowa wygasa w połowie 2026 roku.