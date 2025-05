Godziny przed startem Skrzyszowskiej. Niewiarygodne, drugi czas w historii

Gdy polscy kibice odliczali już godziny do drugiego występu Pii Skrzyszowskiej w sezonie, czyli bieg na 100 m przez płotki w Diamentowej Lidze w Szanghaju, inne światowe gwiazdy pokazały formę w drugich zawodach Grand Slam Track, tym razem w Miramar koło Miami. I był to bieg, który przejdzie do historii. Mistrzyni olimpijska Masai Russell uzyskała czas 12.17 s, a jej rodaczka Tia Jones - 12.19 s. Szybsza od nich, kiedykolwiek, była tylko Tobi Amusan - gdy trzy lata temu w Eugene biła rekord świata.