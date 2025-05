Marc-Andre ter Stegen wyleczył już poważny uraz kolana, a Hansi Flick ogłosił oficjalnie, że kapitan FC Barcelona wróci na boisko na ligowy mecz z Realem Valladolid. Niemiecki bramkarz był wyłączony z gry od wczesnej jesieni, więc trener musi wprowadzać go do gry stopniowo.

Czy decyzja Flicka jest zaskakująca? Zdecydowanie nie. Niemiec już na konferencji przed meczem z Interem Mediolan w Barcelonie wyznał, że w rozgrywkach ligowych będzie można spodziewać się właśnie takiej rotacji. Reklama

Szczęsny nie zagra w najbliższym meczu. Co na to Polak? Już wiadomo, co dalej

A co na ten temat sądzi sam Wojciech Szczęsny? Polak potencjalny powrót do składu Marca-Andre ter Stegena skomentował już wcześniej. Można więc założyć, że jego zdanie w tej kwestii nie uległo zmianie. Oto co powiedział Polak:

- Przyszedłem tu, żeby zastąpić Marca i nie miałbym żadnego problemu, gdyby wrócił i zajął swoje miejsce - mówił w kwietniu Wojciech Szczęsny w rozmowie z "Mundo Deportivo".

Czy taka decyzja Hansiego Flicka oznacza, że Wojciech Szczęsny wraca na stałe na ławkę rezerwowych? Na szczęście nie. Podczas wspomnianej już konferencji przed meczem z Interem Mediolan Hansi Flick ogłosił, że Polak pozostanie pierwszym bramkarzem w spotkaniach Ligi Mistrzów. Oznacza to, że w stolicy Lombardii to właśnie on stanie między słupkami.

Nie wiadomo, w jakiej formie Marc-Andre ter Stegen wróci po poważnej kontuzji. Możliwe, że od razu wskoczy na odpowiedni poziom, a zarazem do pierwszego składu Barcelony w innych rozgrywkach. Flick z pewnością nie będzie jednak chciał podejmować zbędnego ryzyka, więc można założyć, że na ten moment do gry w ostatnim ligowym El Clasico z Realem Madryt szykowany jest Wojciech Szczęsny. Stawka tego spotkania może okazać się gigantyczna. Będzie to bowiem bezpośrednie starcie o mistrzostwo Hiszpanii. W tym momencie sytuacja jest jednak bardzo dynamiczna i z pewnością więcej jest w niej pytań niż odpowiedzi. Reklama

