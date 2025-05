Świetny początek Wisły Kraków, później wielka zmiana. Wszystko na oczach 30 tys. ludzi

Stawką spotkania było trzecie miejsce w tabeli, ale została ona podbita tuż przed meczem. Siódmy Górnik Łęczna niespodziewanie przegrał bowiem z Pogonią Siedlce, a to oznaczało, że zwycięzca potyczki przy Reymonta zdecydowanie przybliży się do zapewnienia sobie miejsce w strefie barażowej na zakończenie sezonu .

To był idealne otwarcie dla zawodników Mariusza Jopa i wydawało się, że dalsza część spotkania będzie rozgrywana na ich zasadach. Tymczasem gospodarze w euforii kompletnie się pogubili i minutę później był już remis. Iban Salvador dograł piłkę na piąty metr, a tam Gleb Kuchko uderzył niezbyt mocno i w sam środek, ale to wystarczyło na Patryka Letkiewicza. Bramkarz Wisły popełnił błąd, przepuścił piłkę pod ręką i w ten sposób mógł zapisać sobie na koncie kolejną w ostatnich tygodniach zawinioną bramkę .

Zły dzień miał jednak nie tylko Letkiewicz, ale też Bartosz Jaroch. W 38 min. Łukasz Sekulski odebrał piłkę defensorowi Wisły, pognał na bramkę i huknął po dłuższym rogu nie do obrony. Przy Reymonta zapanowała konsternacja, bo do przerwy Wisła Płock prowadziła, choć to gospodarze mieli większe posiadanie piłki (64 proc.), a także więcej strzałów na bramkę (10 do 4).