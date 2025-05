Ter Stegen wraca do gry i od razu coś takiego. Będzie gorąco, kibice szykują protest

Fani "Puceli" są rozgoryczeni tym, jak ich właściciel zarządza klubem. Popularny Ronaldo, bo to właśnie on posiada większość udziałów w Realu Valladolid, obiecywał kibicom złote góry i awans do europejskich pucharów. Skończyło się tak, że dziś klub interesuje go mniej niż reprezentacja Polski interesowała Fernando Santosa, a fani domagają się jego natychmiastowego odejścia.

