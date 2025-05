Derbowy mecz przerodził się w tragedię. Iskra wznieciła społeczny gniew

"Czerwone dwa lata" to okres w historii Włoch między 1919 a 1920 rokiem, charakteryzujący się serią zmagań robotników i chłopów, które osiągnęły apogeum i zakończyły się zajęciem fabryk we wrześniu 1920 roku. W ciągu dwóch czerwonych lat miały miejsce mobilizacje chłopskie, zamieszki głodowe, demonstracje robotnicze, zajęcia ziemi i fabryk, a w niektórych przypadkach próby samorządności, zwłaszcza w środkowej i północnej części Włoch.

W Villa Rigutti w Viareggio doszło do wydarzenia, które wstrząsnęło krajem. Był 2 maja 1920 roku. Rywalizacja między dwoma drużynami Viareggio i Lucchese była podsycana nie tylko rywalizacją sportową, ale również długą historią partykularyzmu. To, co miało być zwykłym derbowym meczem, przerodziło się w tragedię, gdy pod koniec meczu doszło do gwałtownych przepychanek wśród kibiców, spowodowanych rzekomymi błędami sędziowskimi.